Piratage et IPTV en France : la fin de la récré ?

La semaine dernière, la LFP s'est félicitée d'une décision de justice ordonnant le blocage de l'accès à des services IPTV illégaux. Une étape supplémentaire dans la lutte contre le piratage, qui a pris un nouveau tournant en France depuis l'adoption de la loi relative à l'audiovisuel en octobre dernier.

C'est une nouvelle petite victoire dans la lutte contre le piratage en France. La semaine dernière, la Ligue de football professionnel s'est félicitée de la décision rendue le 17 mars par le président du tribunal judiciaire de Paris ordonnant le blocage par les fournisseurs d'accès internet (FAI) de l'accès à des services IPTV illégaux . Une première dans l'Hexagone et un coup dur pour les amateurs de ce système en vogue consistant à s'offrir un boîtier ou une application sur sa box internet pour disposer de plusieurs centaines de chaînes du monde entier. La possibilité pour les utilisateurs de profiter d'un vaste catalogue de séries, films et autres petits plaisirs, comme des matchs de foot, au détriment des diffuseurs officiels et de leurs recettes., écrivait la LFP mercredi dernier. La confirmation que la lutte contre le piratage a connu un tournant majeur ces derniers mois dans l'Hexagone, où les acteurs disposent désormais d'un arsenal juridique plus efficace pour contrer les pirates. Mais la partie est loin d'être terminée.

La @LFPfr obtient le blocage de services IPTV pirates Communiqué ?➡️ https://t.co/YftToRFPYr pic.twitter.com/nUyrX5JoO9

Une loi et des révolutions

— Ligue de football professionnel (@LFPfr) March 23, 2022Il ne faut pas remonter très loin pour trouver le moment clé de cette évolution. Le 26 octobre dernier, la loi relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère du numérique était publiée au journal officiel. Celle-ci consacre notamment Lire la suite de l'article sur SoFoot.com