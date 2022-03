Pino Wilson, un aigle dans le ciel

Capitaine de la Lazio championne d'Italie en 1974, Pino Wilson est décédé ce dimanche 6 mars, à Rome, victime d'un AVC. Il avait 76 ans, et demeurera à jamais le capitaine le plus aimé de l'histoire du club romain.

Il était l'un des derniers gardiens de l'une des plus belles histoires du football italien. De celles que l'on continue de se raconter des décennies après, avec toujours la même fascination. Cette histoire, c'est celle de la Lazio 1974. Une équipe que l'on définit souvent comme, des mecs qui aimaient la bagarre, qui s'entraînaient la nuit en s'éclairant avec les phares de leur voiture, et qui avaient des pistolets dans le coffre de leur voiture. Mais cette équipe, championne d'Italie en 1974, a été dès lors frappé par une malédiction. Ses joueurs les plus iconiques ont pratiquement tous été emportés dans des circonstances tragiques. Le coach, Tommaso Maestrelli, est décédé d'un cancer en décembre 1976. Luciano Re Cecconi, le maître à jouer, a été abattu dans une bijouterie après une blague qui a très mal tourné. Mario Frustalupi, le milieu tout terrain, a perdu la vie dans un accident de voiture en 1990. Giorgio Chinaglia, le bomber, est mort il y a dix ans presque jour pour jour, à l'âge de 65 ans. Felice Pulici, le gardien de but, il y a trois ans. À cette sombre liste vient donc de s'ajouter celui qui semblait avoir échappé à la malédiction. Le capitaine, le plus aimé de tous : Pino Wilson. En parfaite santé, le gaillard de 76 ans n'hésitait pas à rechausser les crampons de temps à autre, un maillot bleu ciel sur les épaules. Mais ce dimanche 6 mars, à l'improviste, Pino a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Il n'a pas survécu. Et c'est tout un peuple qui pleure, encore.

Capitano ? pic.twitter.com/AtT4nyDkOi

"Nous avons été côte à côte dans mille aventures : la Lazio, la Nazionale, les Cosmos. Oui nous avons passé, mon cher Giorgio, une vie ensemble" Pino Wilson, lettre à Chinaglia, 2012

Wilson et Chinaglia, le yin et le yang

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 6, 2022Pour comprendre qui était Pino Wilson, il faut peut-être le lire.