Pierre Pissavy-Yvernault : " Vouloir que le speaker soit un simple maître de cérémonie, c'est un peu dépassé "

Speaker du Havre AC depuis 2015, Pierre Pissavy-Yvernault a vu sa collaboration avec le club doyen s'arrêter à l'aune de la saison 2022-23. En cause, notamment, son comportement micro en main, jugé trop passionné. Une décision difficile à digérer pour ce fervent supporter des Normands, qui revient sur cette rupture douloureuse et évoque sa vision du métier.

"Je vivais le match à fond, même si je ne pense pas avoir été le speaker le plus exalté de l'Hexagone."

J'ai commencé en 2015. Je connaissais très bien le speaker de l'époque, un ami, qui m'a un jour proposé de lui succéder. Il savait que j'étais fan du HAC depuis ma plus tendre enfance et qu'en tant que journaliste radio, je pouvais faire l'affaire. À ce moment-là, je vivais à Montpellier, mais j'avais une petite envie d'autre chose, alors j'ai foncé. J'ai passé des essais dans un stade vide, j'ai été retenu et c'était parti. Ça me faisait vraiment plaisir de revenir, d'être impliqué dans mon club de cœur.Très sincèrement, je ne préparais pas vraiment mes matchs. Je me contentais de suivre l'actualité du club au fil de la semaine, pour mon propre plaisir. Je devais arriver au stade deux heures avant le coup d'envoi, pour assister à une réunion avec les délégués de la Ligue. Ensuite, je découvrais le conducteur de la soirée, avec les animations prévues, le timing, s'il y avait ou non une minute de silence… J'en profitais aussi pour aller saluer les supporters. J'étais payé 270 euros par match.Être speaker, je savais que ça pouvait me plaire. C'est un job qui m'a toujours fasciné, avec cette possibilité de fouler la pelouse et d'haranguer la foule. Mais être speaker au HAC, ça représentait bien plus. Là, on rentrait dans la dimension affective, ce qui avait bien plus de sens pour moi. Je voulais faire rêver les gens à mon tour.Un représentant du club m'a appelé mi-juillet. Il m'a parlé pendant 45 minutes de la nouvelle direction, du futur. Puis m'a annoncé qu'on ne continuerait pas à bosser ensemble.Apparemment, certains… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com