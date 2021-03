Pierre Ménès, la défense de l'indécence

Sur le plateau de Touche pas à mon Poste ce lundi soir, le chroniqueur de Canal + a organisé une défense plus que maladroite pour tenter d'expliquer son comportement indigne pendant tant d'années. Problème pour lui : personne ou presque n'est tombé dans le panneau.

Ménès : "Il faut prendre les gens comme ils sont..."

Pierre Ménès : " Il y a cinq ans, ce serait passé crème "

En coulisses, Cyril Hanouna devait jubiler tel un coq. C'est sur son plateau de Touche Pas À Mon Poste que Pierre Ménès a tenté de s'expliquer devant les images censurées - et donc diffusées durant l'émission - du documentaire "Je ne suis pas une salope" de Marie Portolano et Guillaume Priou. Une défense cent pour cent "Made in Canal +" qui avait pour but de sortir coûte que coûte le soldat Ménès du bourbier "MeToo" - "2021" - "Réseauxsociaux" dans lequel il serait empêtré presque malgré lui. Mais non, Pierre : si tu es aujourd'hui dans cette situation, c'est purement et simplement de ta faute.Le plan de sauvetage de la chaîne cryptée était pourtant parfait sur le papier : entre "l'honnêteté" de la diffusion de la séquence coupée du documentaire (où Pierre Ménès répond aux questions de Marie Portolano) et le témoignage de Francesca Antoniotti, victime en plein direct sur le plateau de "Touche pas à mon sport" d'une "blague" du chroniqueur, tous les ingrédients sont là pour que Pierrot Le Foot sorte en bon repenti des plateaux de C8. Mais dès le départ, tout vole en éclats. Le visage marqué, Antoniotti est accueillie par un "" de l'animateur, pas vraiment le genre de formule ambiguë qu'on a envie d'entendre dans sa situation. La suite, c'est la chroniqueuse qui la déroule : "". Tout est bon, donc ? Pas vraiment, car Francesca tient quand même à ajouter ceci : "".