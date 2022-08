Pierre Maes : "L'arrivée de CVC en France risque de réduire la solidarité entre les clubs"

Après avoir anticipé la catastrophe Mediapro dans son livre Le Business des droits TV du foot en 2019, Pierre Maes revient jouer les oracles de mauvais augure avec un nouvel ouvrage, La Ruine du foot français. Cet ancien directeur des programmes de Canal+ Belgique - reconverti comme consultant indépendant – y évalue avec méfiance l'accord que la Ligue a conclu avec le fonds d'investissement CVC, fin juillet dernier. Ce nouveau partenaire va verser 1,5 milliard d'euros aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 pour prendre 13% de la future filiale commerciale de la LFP, qui commercialisera les droits TV du championnat de France. Une fabuleuse promesse de croissance ou un dangereux pacte faustien ? Tentative de réponse.

Déjà, on peut se demander quelles compensations, quels types de contrepartie CVC a obtenu pour ces 1,5 milliard. Sur la modalité de rémunération de CVC, on ne sait par exemple pas si, comme en Espagne , ils vont prendre un pourcentage annuel sur les droits TV. Bon, c'est la même boîte, donc on peut imaginer qu'ils ont demandé la même chose en France. Néanmoins, je suppose que si la Ligue avait obtenu des modalités plus avantageuses que celles de la Liga espagnole, ils auraient certainement communiqué dessus... Pareil sur la gouvernance : rien de précis ne nous a été expliqué. À titre d'exemple, CVC voulait aussi acquérir une partie des droits de la Serie A. Cela n'a pas été exprimé clairement, mais on sait que les présidents des clubs italiens se sont rendu compte qu'ils n'allaient plus vendre eux-mêmes les droits TV, que CVC allait avoir une influence trop importante dans les négociations. C'est donc ça qui a fait échouer le deal.On peut imaginer que CVC a envie d'avoir une influence, mais jusqu'où va-t-elle s'exercer ? On n'en sait rien. CVC aurait donné tout cet argent pour prodiguer simplement des conseils et laisser toute latitude décisionnelle à la Ligue ? Ça ressemble à un scénario idyllique. De plus, je pense que si la Ligue avait gardé 100% des prérogatives quant à la vente des droits TV, elle aurait beaucoup plus Lire la suite de l'article sur SoFoot.com