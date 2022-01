Pierre Lemonnier : "En confinement, j'ai passé deux semaines sur un tracteur"

Rien ne prédestinait Pierre Lemonnier, fils d'agriculteurs sorti du club de Bazouges-la-Pérouse, à devenir footballeur professionnel. Mais entre sa formation à Rennes, ses passages à Dijon et Granville, son épopée au Mans et aujourd'hui la Ligue 2 à Guingamp, le défenseur récolte enfin ce qu'il a semé.

"À la base, En Avant Guingamp, c'est un club qui vient de loin avec peu de moyens et qui, malgré tout, avec ses armes, arrive à faire de très belles choses. Ça colle plutôt bien à mon vécu."

L'intégration s'est très bien passée. Il y a une très bonne ambiance dans le groupe. Malgré le fait que je n'avais pas beaucoup de saisons en Ligue 2 en arrivant, le club m'a tout de suite fait confiance en me donnant un rôle de cadre. On a une équipe très jeune, et ce rôle me va très bien. Le club correspond bien à mes valeurs. À la base, En Avant Guingamp, c'est un club qui vient de loin avec peu de moyens et qui, malgré tout, avec ses armes, arrive à faire de très belles choses. Ça colle plutôt bien à mon vécu.