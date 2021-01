Pierre Laigle : "1998 restera la plus grande déception de ma carrière"

À 50 printemps, Pierre Laigle coule des jours heureux dans un patelin de 4500 âmes, dans le Rhône. Marchand de biens immobiliers, conseiller municipal, il a totalement tiré un trait sur le football. Mais dix-sept ans après s'être retiré du monde pro, le temps était venu de rouvrir le placard à archives. De Lens à la Sampdoria en passant par son éviction du groupe d'Aimé Jacquet à la veille de la Coupe du monde 1998, retour sur la carrière de l'homme le mieux brossé de l'histoire du football français.

"Mon père était maçon, il ne pouvait pas me conduire la semaine. Heureusement, ma mère ne travaillait pas parce qu'on était nombreux à la maison. Si mes parents ne s'étaient pas sacrifiés, jamais je n'aurais pu faire carrière."

Ça fait un bout de temps ! C'était assez soudain. Je faisais partie du groupe pro, mais je ne m'attendais jamais à des débuts pareils. J'avais fait le stage de préparation d'avant-saison et tout s'est précipité. L'arrière gauche de l'époque, dont j'ai oublié le nom, s'est blessé. Je n'évoluais pas à ce poste, plutôt ailier gauche ou milieu offensif. Et je me retrouve à jouer toute la deuxième mi-temps du premier match de préparation. Ça se passe bien, ensuite je deviens titulaire et je ne quitte plus l'équipe. Tout est allé très vite. J'ai profité d'une blessure pour m'imposer, mais il fallait saisir sa chance.Clairement. Mais ça n'a pas été si simple. J'arrive à Lens vers 10-11 ans et j'intègre le sport-études. Vers 16 ans, je redouble ma seconde, et à la fin de ma deuxième seconde, on me dit :Il fallait faire un choix, ce n'est pas comme maintenant où, dans un centre de formation, on t'accompagne jusqu'au bac. Pour mes parents, c'était très compliqué. C'était un risque énorme d'arrêter l'école pour tout donner au football.Je n'ai pas eu écho de ça. Après, c'est vrai que j'étais un bon joueur, régulier, mais je n'ai grillé aucune étape.