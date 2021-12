Pierre Kalulu : "On ne m'a jamais formé à être défenseur"

En l'espace d'un an, Pierre Kalulu est passé de la réserve de l'Olympique lyonnais à des combinaisons avec Zlatan Ibrahimović à base d'aile de pigeon au Milan, l'actuel leader de Serie A. Le défenseur ultra-polyvalent des Rossoneri et de l'équipe de France espoirs se confie sur son jeu, son caractère et le vestiaire milanais où le géant suédois se révèle être "un bon collègue".

Ça, c'est vraiment la bonne question. Honnêtement, ça dépend de l'équipe dans laquelle je joue. À Milan, tant que je suis sur le terrain, ça me va parce que c'est un gros club. En fait, je ne me définis pas par mon poste. C'est plutôt les entraîneurs qui définissent mon poste. Certains me préfèrent à droite, d'autres dans l'axe. Tant que c'est sur le terrain, ça me va.Non, comme chaque coach, ils ont une vision spécifique. Pour Pioli, le latéral doit être bon défensivement, mais mon rôle offensif dépend de ma hauteur sur le terrain. Quand je suis très haut, je peux agir comme un attaquant. Ce qui change de notre vision un peu française du latéral qui doit être en place défensivement. J'ai plus ça avec Ripoll. Même si on a souvent le ballon, il accentue beaucoup plus sur l'aspect défensif. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com