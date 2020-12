Pierre Issa : "Nelson Mandela et Rolland Courbis, c'était quelque chose !"

Son CSC contre la France en 1998 qui a fait sa renommée, son passage mouvementé à l'Olympique de Marseille, son bide en Angleterre, ses zéros matchs avec Chelsea, les gueulantes de Rolland Courbis, ses rencontres avec Nelson Mandela... Pierre Issa, ancien défenseur de première division et aujourd'hui agent, se plonge dans la machine à souvenirs.

"Un réseau, ça s'étire vite et c'est important. Quand tu participes à des séminaires avec des gars comme Youri Djorkaeff ou Maxwell, tu te fais pas mal de connaissances."

"Les CSC de France-Afrique du Sud font partie de mon histoire, et ça ne me gêne pas."

Hyper vite ! Comme tout, hein. Quand je vois mes filles grandir...Oui. Lorsque j'étais en fin de carrière, j'ai aidé quelques copains dans leur transfert. Et puis, je m'étais moi-même déjà retrouvé au chômage quand je suis revenu du Liban. Ça a été l'élément déclencheur, je me suis rendu compte que les agents qui m'appelaient n'étaient pas très sérieux et que je devais me débrouiller tout seul pour que ce soit plus efficace. Donc j'ai eu envie d'aider ceux qui avaient besoin d'un club, et c'est parti comme ça...Pas vraiment. Patrick, c'est un ami. Nous avons collaboré sur quelques dossiers, mais nous n'étions pas associés. Il avait sa propre structure, dont je ne faisais pas partie.Ouais, j'avais effectivement donné un petit coup de main à Robert à l'époque. Nous étions assez proches, nous le sommes toujours d'ailleurs. C'était un de mes premiers gros coups, si l'on peut dire !De la mise en relation en faisant l'intermédiaire, surtout, et avoir un œil sur les contrats.