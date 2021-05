So Foot • 21/05/2021 à 16:00

Pierre Gasly : "Benzema c'est une Mercedes, une F1 fiable et puissante"

Supporter du PSG et proche de plusieurs Bleus, Pierre Gasly a vécu la finale de Coupe de France depuis Monaco, où il prépare le Grand Prix de dimanche, pendant lequel il roulera à plus de 300 km/h dans les rues de la Principauté, avant de se brancher sur le multiplex de L1, comme tout le monde. En attendant, entre une interview pour Netflix, un shooting et deux séances d'essais libres, le pilote d'Alpha Tauri analyse l'info de la semaine : le retour de la F1 Benzema en équipe de France.

"J'ai vu que Quevilly remontait en Ligue 2, ça fait plaisir. J'ai souvent joué contre eux quand j'étais petit, mais ils ne m'ont jamais recruté !"

Benzema

Ça va super bien, je suis très content de pouvoir rouler à Monaco cette année, ce qui n'a pas été le cas l'année dernière à cause du Covid, donc c'est vraiment un plaisir de revenir. D'autant que c'est mon circuit préféré, il n'y a pas de piste plus excitante qu'ici, rouler à 320 km/h dans les rues de Monaco, c'est dingue. La première journée d'essais s'est vraiment bien passée, c'est un bon début. L'ambiance est un peu différente des années précédentes, tout est limité et ferme à 23h sur les yachts, mais j'ai quand même pu regarder le victoire du PSG mercredi soir en Coupe. J'étais hyper content. J'ai hâte de pouvoir retourner au Parc des Princes, quand le calendrier le permettra. Ou à Rouen, j'ai vu que Quevilly remontait en Ligue 2, ça fait plaisir. J'ai souvent joué contre eux quand j'étais petit, mais ils ne m'ont jamais recruté (rires).D'abord, je lui dirais de bien dormir les jours précédents pour avoir les idées claires au moment de reprendre le volant de la Formule 1. Il faut être sûr de pouvoir prendre les bonnes décisions, être bien concentré au moment d'y retourner. C'est sûr qu'il y aura forcément du stress, de l'appréhension après une attente aussi longue. Mais bon, une Formule 1, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. D'autant que là, ils ne vont pas repartir d'une feuille blanche.