Pierre Ferracci : " Rien n'incitait à ce que le contrat avec Mediapro soit signé "

Quelles conséquences sur les clubs français aura le fiasco des droits ? Pierre Ferracci n'est " ni au conseil d'administration de la LFP, ni dans les instances ". Raison pour laquelle le président du Paris FC estime pouvoir avoir un " un regard assez critique sur ce qu'il s'est passé " dans l'affaire Mediapro.





Comme tous mes collègues, un peu inquiet. Même très inquiet. Parce qu'il y a l'affaire Mediapro et la baisse annoncée des droits télé, quels que soient les résultats du prochain appel d'offres. Et c'est d'autant plus embêtant que cela tombe au plus mauvais moment : toutes les autres ressources du football (billetterie, sponsors, trading des joueurs) sont aussi poussées à la baisse à cause de la crise sanitaire. On espérait voir les revenus télé augmenter et ils risquent de tomber en dessous du niveau précédent. Le pire dans ces moments-là, c'est l'absence de visibilité. On se doute que le futur n'augure rien de très généreux ou de très optimiste, mais au moins, on saura où on va. Pour le moment, on ne sait même pas sur quel pied danser.Quand on regarde comment ce contrat a été signé, on a tendance à se taper la tête contre les murs. Rien n'incitait à ce qu'il soit signé. D'abord, nos amis italiens venaient de résilier leur engagement avec Mediapro, pour des raisons qui auraient dû pousser le football français à plus de méfiance, à savoir le manque de garanties suffisantes. Deuxièmement, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que, même si la crise sanitaire leur a un peu pollué la vie, leur business plan était injouable. Pour arriver au cap des 3,5 millions d'abonnés, cela prend du temps et cela nécessite donc des actionnaires solides. beIN a mis cinq ans pour atteindre 2,5 millions d'abonnés, alors que leur offre était beaucoup plus intéressante et généreuse que celle de Mediapro.Pas besoin d'être devin pour lire entre les lignes. Ils ne sont pas venus pour posséder les droits télé pendant quatre ans, mais pour les revendre en Lire la suite de l'article sur SoFoot.com