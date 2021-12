Pierre Ferracci, président du Paris FC : "Le foot est en train de plonger"

Les incidents violents qui ont conduit à l'arrêt du match de Coupe de France entre le Paris FC et l'OL ont provoqué un choc dans le monde du football français. Et un clash entre Jean-Michel Aulas et Pierre Ferracci, président du PFC, qui depuis occupe beaucoup l'espace médiatique, quand le club lyonnais joue désormais la carte de la discrétion. Six jours après les faits, comment l'homme qui veut construire le second grand club parisien analyse-t-il la situation? Et qu'espère-t-il pour la suite?

"Le parcage relève de la responsabilité du club visiteur. Des supporters parisiens ont peut-être cherché la confrontation, mais cela n'ôte rien à la responsabilité du côté lyonnais."

Il faut d'abord rappeler que la première mi-temps proposa un super match de foot , nous tenions tête à l'OL, qui avait certes égalisé. 17 000 personne étaient présentes, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps à Charléty, beaucoup de familles, de jeunes issus de nos clubs partenaires... Tout bascule en seconde mi-temps. Quelques fous furieux qui n'auraient jamais dû partir de Lyon, avec les informations dont on disposait sur des affrontement possibles avec des prétendus supporters parisiens, ont quitté le parcage pour s'en prendre au public. Ils n'auraient jamais dû quitter la Gare de Lyon d'ailleurs où, lors de l'arrivée en retard de leur train, ils ont commencé à mettre le bazar avec un certain nombre d'entre eux déjà avinés. Le parcage relève de la responsabilité du club visiteur. Des supporters parisiens - pas les nôtres, nos deux groupes ultras sont restés calmes et ne sont pas impliqués - ont peut-être cherché la confrontation, mais cela n'ôte rien à la responsabilité du côté lyonnais. Et je rappelle surtout que les violences ont aussi largement visé des familles et des spectateurs lambda.J'ai beaucoup entendu commenté l'insuffisance du nombre de stadiers. Ils étaient bien plus nombreux que lorsque nous avions reçu plusieurs milliers de supporters lensoiset tout s'était bien passé. Du côté de l'OL, il n'y avait que 14 stadiers, ou selon des… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com