Pierre-Emerick Aubameyang, vu et approuvé par le Barça

Renfort de secours à l'hiver et artificier salvateur en Liga, Pierre-Emerick Aubameyang n'aura pas mis beaucoup de jours avant de convaincre les supporters du Barça. Des cœurs qu'il aura définitivement conquis ce dimanche, avec un doublé au Santiago-Bernabéu pour prouver qu'il n'a vraiment aucun sentiment pour la Casa Blanca.

Des déclarations passées, un projet pour le futur

Tout va très vite dans le football. Et Pierre-Emerick Aubameyang le rappelle une nouvelle fois. En trois mois, Aubam' est passé d'indésirable d'Arsenal à star du Clásico et devient finalement le symbole d'un Barça blessé qui se régénère à merveille sous les ordres de Xavi. À l'image de ce violent 4-0 infligé au rival du Real Madrid à Santiago-Bernabéu . Un succès qui porte le sceau du Gabonais qui a ouvert la voie aux siens en reprenant une galette d'Ousmane Dembélé. Avant de jouer le grand frère pour offrir le but du 3-0 à Ferrán Torres sur une sublime talonnade qui laisse l'Espagnol - qui avait manqué une grosse occasion deux minutes plus tôt - seul face à Courtois. Un geste que l'ancien de Manchester City lui revaudra bien, puisque c'est lui qui sert son ancien rival en Premier League d'un contrôle orienté, qu'Aubam va conclure d'un petit piqué (4-0, 53). Devenu le premier joueur à être directement impliqué sur 3 buts lors de son premier Clásico au XXIsiècle et le seul joueur à avoir marqué lors de cinq matchs consécutifs contre le Real Madrid au XXI, Pierre-Emerick Aubameyang avait forcément le sourire après la rencontre au micro de beIN Sports :Arrivé sur la pointe des pieds au dernier jour du mercato , rien ne présageait pourtant un tel happy end. Poussé vers la sortie par Mikel Arteta à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang avait débarqué comme touriste à Barcelone au, prétextant un séjour chez son paternel résidant en Catalogne pour mieux forcer la main aux dirigeants. PEA le savait : le Barça avait absolument besoin d'un numéro 9 à l'hiver, et il s'est pointé pour être cet élément manquant. À travers de… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com