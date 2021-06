Pierre-Antoine Capton : " Si je peux présider Caen jusqu'à ma mort, je le ferai "

Le nom de Pierre-Antoine Capton n'est pas le premier à apparaître sur le générique d'une saison bien difficile en Normandie. Pourtant, le président du conseil de surveillance du Stade Malherbe a vécu intensément les derniers hectomètres de la course au maintien. Le meilleur ami de Vincent Labrune peut aujourd'hui s'épancher sur les chantiers à venir, tout comme prendre le temps de raconter comment il en est arrivé à prendre les rênes de son club d'enfance.

Un hôtel avenue de Breteuil, au Monopoly, c'est 300 millions. Pour Pierre-Antoine Capton, c'est surtout le centre névralgique de Mediawan, un des plus grands groupes de l'audiovisuel en Europe qu'il dirige. Mais s'il ouvre son bureau du 7e étage, donnant sur le dôme des Invalides, c'est plutôt pour parler de la dernière ligne droite du Stade Malherbe de Caen, son club de cœur depuis toujours et dont il dirige le conseil de surveillance depuis un peu plus d'un an. Et malgré des rebondissements dignes d'un vrai polar, le producteur peut enfin souffler : la carte chance sur laquelle les Normands sont tombés leur permet de repartir pour un nouveau tour de plateau en Ligue 2.

"Le soir du match de Clermont, je me suis mis dans tous mes états et j'ai fait tout ce que je m'étais promis de ne jamais faire..."

De toutes les émotions que j'ai connues dans ma vie, je pense que celle-ci a été la plus intense. La meilleure et la pire dans le même temps. J'ai dirigé plusieurs entreprises et, le foot, c'est l'une des seules disciplines sur laquelle vous n'avez pas de prise. Je peux en avoir sur une série, sur un film, sur une chronique de Pierre Lescure pour qu'il ne dise pas une bêtiseC à Vous, mais pas sur un match. Vous avez beau motiver les joueurs, leur dire quoi faire, les 90 minutes vont se dérouler différemment de ce que vous aviez prévu. Face à Clermont, c'était horrible, on se prend un carton rouge à la 38minute et on doit jouer la peau d'un club à 10. Ce soir-là, je me suis mis dans tous mes états et j'ai fait tout ce que je m'étais promis de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com