Pickford comparé à un T-Rex : "S'il se couche devant ses cages, il n'y a plus rien qui passe"

Jordan Pickford s'est retrouvé de nouveau à la Une des tabloïds anglais ce mardi après une bagarre dans un pub de la banlieue de Sunderland. La raison ? Des clients se seraient moqués de l'international anglais, en lui disant qu'il avait des bras courts, comme le dinosaure T-Rex. Mais un Tyrannosaurus rex aurait-il fait un bon gardien ? Quelques éléments de réponse avec un spécialiste des bêtes préhistoriques, le chercheur au CNRS Florent Goussard.

"Les bras du T-Rex étant effectivement très courts, il n'aurait pas pu de toute façon se saisir du ballon. Il aurait donc plutôt fait des arrêts façon handball, avec les pieds ou le corps davantage qu'avec les bras."

Sa taille, déjà. Si on considère les dimensions des cages classiques en footet qu'un T-Rex faisait 12 à 13 mètres de long, rien qu'en s'allongeant devant la cage, il serait impossible de marquer. Ou alors une belle lucarne, mais ce n'est même pas sûr ! Ceci dit, c'est un dinosaure qui n'était pas très mobile et on n'aurait pas pu s'attendre à ce qu'il plonge comme un gardien. Ses bras étant effectivement très courts, il n'aurait pas pu de toute façon se saisir du ballon. Il aurait donc plutôt fait des arrêts façon handball, avec les pieds ou le corps davantage qu'avec les bras.De fait, oui. Le T-Rex mesurait entre 5 et 6 mètres de haut. Dans des cages de deux mètres et quelques, ses bras aurait été bien plus haut et pourrit toucher la transversale sans problème. Mais si on met un T-Rex à l'échelle humaine, il ne pourrait pas. Ses bras étaient quasiment atrophiés, pour pouvoir équilibrer le poids du corps. Il était doté d'un crâne très imposant donc si en plus il avait de grands bras, sa queue n'aurait pas été suffisant pour que répartir le poids du corps. Avec des grands bras, il n'aurait pu tenir debout.

One Newcastle fan brought in a T-Rex costume to taunt Jordan Pickford last night… pic.twitter.com/8vzrIf5IVE

— Footy Accumulators (@FootyAccums) February 9, 2022Oui, mais sa tête serait bien plus haut que les… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com