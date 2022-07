Philippe Poutou : "Cette descente des Girondins, ça me fait chier"

Conseiller métropolitain de Bordeaux Métropole, Philippe Poutou n'est, par conséquent, pas étranger à la crise sans précédent que traversent les Girondins. Nostalgique des années Lescure, celui qui boycotte le Matmut Atlantique est aujourd'hui favorable à un reset complet pour le club de son cœur. Et sans Gérard Lopez, évidemment.

"Il y a des choses plus graves qui se passent. À Bordeaux, comme dans plein de villes d'ailleurs, il y a d'autres catastrophes."

Il y a une sorte d'union sacrée, avec la gauche et la droite ensemble pour sauver les Girondins. Tous pensent que c'est la posture à adopter, on a l'impression que c'est le drame du moment dans la région et que si on ne s'y intéresse pas, on risque d'être en marge de la population. Nous, on a envie de parler du fond du problème qui, lui, est indiscutable : l'affairisme dans le sport, le repreneur qui est bidon, comme il y en a tant d'ailleurs. Mais on ne discute pas du tout de ça. Le seul truc, c'est sauver les Girondins coûte que coûte. Je suis persuadé qu'il y a des élus de gauche, et même certains de droite, qui trouvent cela démesuré mais qui ne le disent pas car ils ressentent une sorte de pression des leaders qui donnent le ton. Il n'y a que moi qui ait dit que je ne serai pas dans cette union car il y a d'autres problèmes à gérer : la santé, les squats, les personnes sans-abri, et que s'il y a des manifs à faire, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut agir et interpeller le gouvernement.Tout à fait, il y a un côté confortable à se ranger avec les supporters qui se mobilisent. Moins on parle du fond, des affaires financières, du sport business, plus on est dans l'émotion, le côté patrimoine et leset tous ces trucs là. Le maire et l'ancien maire de Bordeaux ont même manifesté côte-à-côte derrière une banderole. Ça faisait presque comique de voir que le seul moment de manifestation auquel ils ont participé, c'est celui-là, alors que dans le même temps, il y a des choses plus graves