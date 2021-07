Philippe Plantive : " Nous échafaudons ce que sera le FC Nantes de demain"

Avec l'ancien capitaine nantais Mickaël Landreau et le gestionnaire Thibault François, il a lancé en juin dernier le Collectif Nantais, un groupement d'entrepreneurs locaux qui souhaite organiser la succession de Waldemar Kita à la tête du FC Nantes. Philippe Plantive se confie sur les avancées du projet, ses modèles, ses craintes et sa méthode de travail.

Ça va bien, on constate tous les jours l'attachement et l'enthousiasme du territoire économique pour son club. Le planning des rendez-vous est bien rempli, malgré la période de vacances. La semaine dernière nous avons rencontré six souscripteurs, j'étais en discussion avec deux autres hier soir et j'en rencontre un nouveau début août. C'est un flux presque continu, c'est très encourageant. Pourtant, nous n'avons même pas encore rencontrés 1% des chefs d'entreprise de la région. Il y a encore beaucoup à faire.On approche de la centaine de souscripteurs qui se déclarent intéressés, mais il y a un gros travail de tri à effectuer pour filtrer les gens qui font "mine de", les tontons flingueurs, ceux qui se voient calife à la place du calife, et plus généralement ceux dont les intentions ne collent pas à l'esprit du Collectif Nantais. Il faut aller vérifier chaque intention sur le terrain. En moyenne, sur 10 souscripteurs potentiels qui se rapprochent de nous, ça se concrétise pour 6 à 7 d'entre eux. Ça reste un taux de transformation très satisfaisant.À ce jour, une soixantaine. Parmi eux, deux, issus de la région, ont apporté un montant supérieur au million d'euros. La souscription moyenne s'établit entre 200 000 et 300 000 euros.Ça nous amène à un montant situé entre 10 et 15 millions d'euros. On conserve l'objectif initial, qui était d'atteindre les 20 millions. On pense pouvoir