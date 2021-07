Philippe Hinschberger : "Je ne connais pas les Fatals Picards"

Après trois belles années à Grenoble conclues par un barrage perdu contre Toulouse en juin dernier, Philippe Hinschberger a quitté l'Isère à un an de la fin de son bail, convaincu d'avoir fait le tour de la question au GF38. Direction la Picardie, où l'Amiens SC a su trouver les mots pour séduire l'ancien Messin, spécialiste de la montée. Son départ surprise de Grenoble, la saison qui s'ouvre, Michel Sardou : l'entraîneur-chanteur se confie en ce début de saison. Et ça sonne juste.

"Depuis trois ans, on s'entrainait sur synthétique l'hiver parce que notre terrain était injouable dès novembre."



Pas tant que cela, à vrai dire. À part ma dernière semaine de vacances, pendant laquelle Amiens m'a contacté. J'ai alors appelé mes dirigeants de Grenoble pour leur dire, parce qu'il me restait un an de contrat. J'en avais déjà parlé à Max Marty parce qu'après une saison comme ça, c'était possible qu'on me contacte. Il y a eu un petit flottement, parce que Grenoble demandait une indemnité sur ma dernière année. On ne me l'avait pas dit au départ et je pensais que Grenoble me libérerait pour bons et loyaux services, mais je peux comprendre. Ça s'est réglé début juin et le 17, on reprenait l'entraînement à Amiens.Peut-être pas au bout, mais on a fait une saison exceptionnelle pour le GF38 en Ligue 2 où on a battu tous les records du club. Quand on fait quatrième avec Grenoble, peut-on faire mieux l'année d'après ou va-t-il falloir reconstruire après un mercato agité ? Le club devait vendre et se séparer de ses meilleurs éléments, il fallait tout recommencer. Pouvais-je faire mieux à Grenoble, cette saison ? Je me suis posé la question et ma réponse est plutôt négative, pour toutes ces raisons. Sans parler des premiers matchs de Grenoble à domicile joués à Gueugnon.Il y avait effectivement ce problème. Depuis trois ans, malgré les efforts faits pour donner vie au centre d'entraînement qui sort de terre, on s'entraînait sur synthétique l'hiver parce que notre