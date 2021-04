Phil Foden, du cru et du cran à Manchester City

Déjà buteur au match aller, Phil Foden a remis le couvert ce mercredi soir contre le Borussia Dortmund au terme d'un match qui avait pourtant bien mal commencé pour Manchester City. Une victoire acquise grâce à son produit maison, qui régale sur la scène européenne.

Bullshit Haaland

Complètement accro aux gauchers, Pep Guardiola avait encore décidé d'en aligner trois autour de Kevin De Bruyne ce mercredi soir. Bernardo Silva, moins tranchant qu'à l'accoutumée. Riyad Mahrez, buteur sur penalty. Et Phil Foden, décisif à l'aller dans les toutes dernières minutes du match, puis à nouveau sauveur de son équipe au retour. Reste que City a affiché une certaine fébrilité, surtout au vu du niveau affiché par un Borussia Dortmund diminué et fatigué. Bien loin de la sérénité affichée en Premier League tout au long de la saison, donc. Et ce, malgré la défaite à Leeds ce week-end alors que l'équipe de Marcelo Bielsa a évolué à dix pendant 45 minutes.Pourtant, l'essentiel Phil Foden n'a que très peu goûté aux joutes du royaume ces dernières semaines, ne jouant que dix-huit minutes lors des trois dernières rencontres de Premier League. Qu'importe : City reste toujours solide leader et le gosse de vingt ans peut sortir les muscles sur la scène européenne, où il n'a plus quitté le onze titulaire depuis le premier match de poules contre le FC Porto. Surtout, il a sauvé deux fois son équipe et affiché un leadership pas tout à fait inédit puisque Foden est plutôt du genre rassembleur. Des qualités utiles aux, abonnés aux déceptions continentales depuis des années. Ça tombe bien : en demies, lesde Pep Guardiola croiseront le fer avec le PSG.En rejoignant le dernier carré de la Ligue des champions, Manchester City a mis fin à cinq saisons de déconvenues annuelles. À l'époque, c'est Manuel Pellegrini qui coachait leset il avait fallu l'intervention du Real Madrid pour qu'ils n'atteignent pas la finale. Un rêve éveillé également pour Guardiola, qui n'a jamais atteint les demies depuis son arrivée en Angleterre en 2016. Logique donc que Foden soit parti célébrer son pion en frottant son crâne contre celui du Catalan, dithyrambique sur la marge de progression de son milieu de poche polyvalent. Titularisé seulement quatorze fois en Premier League cette saison, le gaucher a toute la confiance de Guardiola. Lequel l'a fait grimper dans le groupe pro en 2016 pour