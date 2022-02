Pharaon de Winter : "J'étais fou de Corentin Martins"

Sur scène, il est à la tête du groupe Pharaon de Winter, dont le très poétique album France Forêts s'inspire de plusieurs faits divers dans une atmosphère pop-rock très séduisante. Dans le civil, il s'appelle Maxime Chamoux et supporte l'AJ Auxerre, comme tout bon Bourguignon qui se respecte. Avant la demi-finale entre le Cameroun et l'Égypte, il raconte le lien qui l'unit aux joueurs icaunais et celui qui ne l'unit pas aux coéquipiers de Mohamed Salah.

"Garcia-Aranda, ordure!"

À partir du moment où l'on considère qu'il n'y a plus de saisons, ça m'est relativement égal.Je vais décevoir ma communauté de fans cairotes, mais non. Historiquement, ma préférence va au Cameroun, parce que Cameroun-Colombie 1990 et Roger Milla qui va danser face au poteau de corner est mon premier souvenir net de foot. À part ça, j'avais un petit coup de cœur Comores, comme tout le monde. Pourtant, je ne suis pas marseillais.Mais il se trouve que je mets l'AJA en avant ! Si vous regardez le clip de "Quart Nord-Est", vous verrez que je passe devant l'Abbé-Deschamps et que je rouvre une vieille blessure icaunaise en insérant des images du ciseau refusé de Lilian Laslandes en quarts de finale de Ligue des champions 1996-1997 face à Dortmund. Garcia-Aranda, ordure !En 1999, ou en 2000, je ne m'en souviens plus exactement, avec mon club de l'ASUC Migennes, on était arrivés en 64de finale de la Gambardella et on a joué l'AJA. J'étais stoppeur, il était avant-centre. Il y avait aussi Kapo…