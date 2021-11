Peut-on porter un T-shirt de foot dans la vie de tous les jours ?

Messi ou Cristiano Ronaldo ? Pour ou contre la règle du but à l'extérieur ? Pro ou anti-Var ? Pelé ou Maradona ? Pagis ou Zlatan ? Tous ces débats millénaires qui agitent le foot ne sont rien en comparaison de la seule question qui divise profondément la société - et la rédaction de SO FOOT - : peut-on, oui ou non, porter des fringues de foot en dehors des terrains ?

Oui, on peut porter des fringues de foot tous les jours

Ouh lala, non, surtout pas de maillot de foot à la ville !

Ça fait transpirer, c'est fabriqué par des enfants et c'est souvent barré du nom d'une marque de bière... et pourtant d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours arboré un maillot de foot pendant que mes camarades de classe préféraient des survêt' Sergio Tacchini désormais ringards. Mais ce qui est valable lors de ses émois adolescents l'est-il encore lorsque l'on atteint l'âge de raison ? Oui, et pour une raison imparable, le maillot ou le T-shirt de foot est devenu une pièce hors du temps qui s'adapte à toutes les surfaces (jean, chino ou bien encore survêtement). Il s'est émancipé depuis longtemps du carcan du short ou du jogging du dimanche. Et franchement, qu'y a-t-il de plus beau qu'un maillot rouge de Liverpool, qu'une tuniquede Parme floquée Cannavaro ou qu'un tee-shirt s'inspirant d'un club de foot sous une veste pour sortir un samedi soir ? Porter un maillot ou un tee-shirt de foot (qui coûte souvent beaucoup moins cher, faut bien se l'avouer), c'est cultiver sa différence tout en revendiquant son appartenance au sport le plus fédérateur de tous les temps. Bref, c'est avoir du style tout en ayant de l'esprit.Non, mais c'est quoi ces trucs qui tombent en mini-jupe sur le haut du jean ou, pire, sur le fute jogging molletonné ? Et ça pique les yeux ! Les rayures pyjama ou barreaux de prison, les blasons ésotériques et les devises en latin, les logos sponsor ridicules, les cols V qui débordent de poils, les manches longues d'hiver portées en été, le satiné trop flashy, les clowneries à damier, les numéros dans le dos