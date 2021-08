Peut-on être de gauche et supporter le PSG ?

Transferts records, masse salariale exponentielle, stratégie de développement à l'international... Depuis leur arrivée à la tête du Paris Saint-Germain au début de l'été 2011, les dirigeants qataris mènent une politique résolument ambitieuse, quitte à sacrifier parfois l'équité sportive du championnat de France et bouleverser l'équilibre économique du football européen. La venue de Lionel Messi, débarqué dans la capitale la semaine passée, en est la dernière illustration en date. Dans ce contexte, une question se pose forcément : peut-on être de gauche et supporter le PSG en 2021 ?

" Ce n'est pas parce qu'on lutte contre un système capitaliste qu'on ne pourrait pas avoir des moments de jouissance sportive. "Anasse Kazib

Valeurs, êtes-vous là ?

60 millions d'euros. C'est la sommes investie par le Paris Saint-Germain en indemnités de transfert depuis le début du mercato pour s'offrir les services d'Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et donc désormais Lionel Messi. Autant d'excellentes affaires à en croire les observateurs du football, surtout que quatre d'entre eux sont arrivés libres. Dans les faits, ces arrivées, quelques mois seulement après la prolongation de contrat de Neymar, ont fait s'envoler une masse salariale déjà historique. Elle devrait atteindre 302 millions d'euros nets d'impôts cette saison à en croire le, soit la plus importante de la planète pour un club de sport. Des chiffres à donner le tournis qui illustrent parfaitement la force de frappe économique et la politique générale menée par les propriétaires qataris depuis leur arrivée en Ligue 1, il y a dix ans tout pile. Mais dès lors la question se pose : comment continuer à soutenir un club qui au premier abord ne correspond plus à certaines valeurs qui nous sont chères ?, s'exclamait François Ruffin dans le So Foot n°153, en février 2018. Le député France Insoumise, co-auteur de