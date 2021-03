Peut-on empêcher un joueur de représenter son pays ?

Arrive la trêve internationale, et avec elle son lot de galères. Surtout quand un international souhaite rejoindre sa sélection, mais que son club l'en empêche, la faute à des règles parfois ubuesques. Si représenter son pays demeure l'honneur suprême, tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. Qui dit intérêts divergents, dit bras de fer, dans lequel le football de sélection n'apparaît pas comme le mieux armé.

Memphis Depay demande à Emmanuel Macron de le laisser rejoindre sa sélection

Gardons enfants de la partie

Rien n'est jamais simple en période de trêve internationale. Et quand ce ne sont ni les longs trajets jusqu'en Amérique du Sud ni la fameuse "blessure FIFA" qui cristallisent les tensions, la Covid-19 prend le relais. Au point que nombre d'internationaux évoluant en France ont longtemps cru qu'ils devraient se contenter de regarder leurs compatriotes jouer à la télé en ce mois de mars. La raison : pour toute sortie de l'espace européen, sept jours d'isolement sont désormais offerts à votre retour dans l'Hexagone. Ce qui a poussé les clubs à dresser les barbelés en refusant de libérer leurs joueurs, comme les y autorise la circulaire 1749 de la FIFA. Hors de question de se passer de leurs forces vives pour la reprise du train-train quotidien début avril. Pas de rassemblement avec les Pays-Bas pour Memphis Depay, déplacement en Turquie oblige, ni de retour en Russie pour Aleksandr Golovin, par exemple, pendant que les Bleus frimaient avec la dérogation dégotée pour leurs matchs au Kazakhstan et en Bosnie-Herzégovine. Un traitement de faveur qui a suscité incompréhension et colère. On kiffe l'équipe de France, et on kiffe la voir gagner, mais on aime encore plus la justice et l'équité.Voilà l'idée exprimée vendredi en conférence de presse par Christophe Galtier.[...][...]