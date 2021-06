Peuple de France, fous la paix à Mbappé !

Ça y est, la France est éliminée, et le coupable est tout trouvé : porté aux nues en 2018, Kylian Mbappé, auteur du seul tir au but manqué hier soir, après un match tout aussi raté, incarne l'échec des Bleus, celui d'un formidable potentiel gâché beaucoup trop vite. Mais le bashing envers Kyky est un peu facile, non ?

S'il s'était porté volontaire pour frapper le cinquième tir au but contre la Suisse, c'était probablement pour marquer le but de la victoire et revêtir enfin le costume du sauveur qu'il a si souvent enfilé depuis le début de l'année 2021 avec le Paris Saint-Germain. Manque de bol, tous les tireurs suisses ont fait trembler les filets, et le piège s'est refermé sur Mbappé : son tir à mi-hauteur et pas suffisamment puissant a été détourné par Yann Sommer. Et une seconde plus tard, l'attaquant de 22 ans avait déjà compris qu'il paierait très cher cette tentative loupée, et que les critiques ne manqueraient pas de s'abattre sur lui comme Francis Lalanne sur un journaliste de Quotidien. Il voulait être un héros, il sera un zéro. Et comme prévu, les seaux de merde se sont mis à pleuvoir, Twitter s'est déchaîné, et la presse a embrayé.se demande si Kylian ne prendrait pas "" et lâche sa punchline assassine : "'le ballon dort'. " Mouais...Il ne s'agit bien pas de dire que le match de Kylian Mbappé contre la Suisse fut une franche réussite. Bien sûr que non : il a multiplié les mauvais choix, il a voulu tirer quelques coups de pied arrêtés sans grand succès et il a surtout raté un duel décisif face à Sommer, suite à un énième service génial de Paul Pogba, en expédiant le ballon loin des cages. Beaucoup de duels perdus, peu de défenseurs éliminés, et surtout très peu de choix inspirés. Et le problème de Mbappé, dans des matchs comme celui-ci, c'est qu'il s'entête. Il persiste à voir éliminer par le dribble plutôt que de chercher des relais pour se remettre en confiance. Il continue de vouloir placer un crochet alors que les trois précédents ne sont pas passés. Et il se porte volontaire pour le tir au but de tous les dangers alors qu'il est en crise de confiance et n'a pas marqué depuis le début de l'Euro.