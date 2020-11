Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Petra Vlhova s'impose devant Shiffrin Reuters • 21/11/2020 à 15:40







Petra Vlhova s'impose devant Shiffrin par Samuel Messberg (iDalgo) Ce samedi après-midi se déroulait le slalom de Levi en Finlande comptant pour la Coupe du Monde de Ski Alpin. C'est la Slovaque Petra Vlhova qui s'est imposée afin d'enchaîner avec sa quatrième victoire consécutive dans cette discipline en Coupe du Monde. En deuxième position, à peine 18 centièmes derrière la Slovaque, on retrouve évidemment l'Américain Mikaela Shiffrin. Sur la troisième marche du podium c'est l'Autrichienne Katharina Liensberger qui pointe à 57 centièmes. Au général c'est bien Vlhova qui prend la tête avec 47 points d'avance sur l'Italienne Marta Bassino. La première française est Nastasia Noens 26ème.