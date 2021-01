Petite victoire pour Paris à Angers

Dans des conditions très difficiles et au terme d'un match bien triste, le PSG récupère provisoirement la tête de la Ligue 1 à la faveur d'une courte victoire sur la pelouse d'Angers (0-1). Les Parisiens peuvent remercier Keylor Navas, une nouvelle fois décisif, et Layvin Kurzawa, buteur, contrairement aux quatre attaquants parisiens, bien discrets.

Un 16 janvier froid et pluvieux, un terrain dégueulasse, une équipe sur deux qui joue avec un ensemble dépareillé et juste assez d'occasions pour ne pas s'endormir : pas de doute, ce Angers-PSG aurait tout aussi bien pu être un 32de finale de Coupe de France. Mais non, c'était bien de la Ligue 1. Et dans la douleur, comme souvent ces derniers temps, le Paris Saint-Germain s'est adjugé les trois points en se défaisant du SCO sur la plus petite des marges (0-1), au terme d'un match qui n'aura sans doute pas convaincu énormément de diffuseurs de poser un milliard d'euros par an sur la Ligue 1.Dans les conditions à peines professionnelles d'Angers, le PSG disputait donc déjà son quatrième match de 2021 face aux Noirs et Blancs de Stéphane Moulin. Et on était bien loin du festival d'occasions et de buts du match aller (6-1). Malgré sa compo sexy, Paris a toujours autant de mal à construire proprement en phase offensive et à se créer des occasions dangereuses. En plus, Angers ne lui a absolument pas laissé les espaces pour le faire. Trois fois rien à se mettre sous la dent en première période donc, sinon un petit frisson sur une superbe frappe enroulée signée Pierrick Capelle d'entrée de jeu Lire la suite de l'article sur SoFoot.com