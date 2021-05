Petit à petit, Rodri fait son nid

Dans l'anonymat presque général, Rodri s'est imposé comme une pièce maîtresse du Manchester City de Pep Guardiola. Non pas que les 70 millions d'euros qu'il a coûtés soient passés à l'as, mais le futur champion d'Angleterre regorge de talents qui attirent mécaniquement la lumière. L'homme aux 19 capes avec la Roja leur laisse volontiers. Sans faire de bruit, mais en tirant toutes les ficelles.

Le radar a tendance à passer au-dessus, sans s'arrêter sur lui. Difficile de le manquer pourtant du haut de ses 191 centimètres, d'autant plus dans une équipe de formats de poche. Les buts sont rares, seulement deux cette saison. La faute à son poste, certainement, qui le cantonne à un travail de l'ombre. Mais il faut de tout pour faire un monde, et il faut de tout pour faire une équipe. Et dans son rôle, Rodri excelle. Manchester City n'a pas hésité à lâcher 70 millions d'euros pour l'arracher à l'Atlético en 2019, après seulement une saison à Madrid. Pour la simple et bonne raison que Pep Guardiola a vu en lui le joueur capable d'occuper le rôle qui était celui de Sergio Busquets dans son légendaire Barça. Le champion du monde 2010 fait évidemment partie de ses sources d'inspiration, comme Bruno Soriano, qu'il a côtoyé à Villarreal. Autant d'exemples qui bossent en coulisses