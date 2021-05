Peter Bosz peut-il réussir à Lyon ?

Pour l'après Rudi Garcia, l'Olympique lyonnais a choisi de miser sur Peter Bosz. Le quatrième technicien néerlandais à poser ses fesses sur le banc d'un club de Ligue 1 possède un beau CV : l'Ajax, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen, sa dernière expérience outre-Rhin marquée par un licenciement devenu inévitable après une série de défaites. Ce qui n'empêche pas Bosz, 57 ans, de bénéficier de l'étiquette d'entraîneur enthousiasmant et de débarquer dans le Rhône avec des idées claires. Et si son profil collait parfaitement à l'OL ?

" On est allé vers le profil d'entraîneur qui était le plus adapté à nos souhaits."Jean-Michel Aulas

Le pari de Juni

Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, s'est remémoré un bien mauvais moment, lors de la conférence d'intronisation du nouvel entraîneur lyonnais. Le 3 mai 2017, à la Johan Cruyff Arena, les hommes de Bosz avaient donné une leçon à ceux de Bruno Genesio en demi-finale aller de la Ligue Europa (4-1), avant de remporter la manche retour 3 à 1, une victoire insuffisante pour ne pas laisser le club amstellodamois filer en finale. Quatre ans après et deux expériences en Allemagne plus tard, voilà l'ex-bourreau entre Rhône et Saône. Mais alors, Peter Bosz est-il le technicien dont l'Olympique lyonnais a besoin ?L'OL est à un carrefour, un moment crucial, à l'aube d'une nouvelle saison sans Ligue des champions. Après les échecs Sylvinho et Rudi Garcia, Juninho se savait épié. Les pistes envisagées s'étant toutes progressivement refermées (Roberto De Zerbi, Marcelo Gallardo, Christophe Galtier), le Brésilien a jeté son dévolu sur un homme qui porte parfois les mêmes lunettes noires que lui. Seules leurs formes sont différentes, et il faudrait que ce soit l'unique divergence entre les deux hommes, car les relations plus que fraîches avec Garcia ont affecté négativement l'environnement du club., a détaillé Aulas en conférence de presse.