Peter Bosz et l'OL, un mariage jamais heureux

Peter Bosz n'aura donc même pas tenu jusqu'à la Coupe du monde, et le lancement de la fusée OL attendra encore. Heureux d'annoncer il y a 18 mois à peine la confection du deuxième étage de leur bolide en la personne du technicien néerlandais, les dirigeants lyonnais ont mis fin à la catastrophe en actant le départ de leur entraîneur ainsi qu'en intronisant Laurent Blanc. Tout est, encore une fois, à refaire, à revoir, à commencer par les bases d'un projet devenu illisible.

Bonne réputation, triste réalité

Après le nul concédé contre Toulouse au Groupama Stadium ce vendredi soir, il ne faisait plus trop de doutes que les jours de Peter Bosz à la tête du club rhodanien étaient comptés. Encore plus après la sortie de son capitaine Alexandre Lacazette au micro de Prime Video, l'attaquant remettant ouvertement en question le choix de coaching sur la sortie de Moussa Dembélé et bottant en touche au moment de parler de l'avenir de Bosz., lâchait-il.Ça aura finalement été une question d'heures, l'OL ayant annoncé dans la journée de dimanche la fin d'un mariage qui n'aura jamais vraiment été heureux.Ce 25 mai 2021, il régnait pourtant un vent d'optimisme sur la capitale des Gaules, avec le départ de Rudi Garcia, en situation d'échec et en conflit avec l'idole du peuple, Juninho. Quatre jours plus tard, entre deux rumeurs menant à Christophe Galtier, Lyon avait officialisé le nom du successeur : Peter Bosz, un coach agréable à écouter parler de foot, avec des idées, une philosophie, et qui avait privé les Gones d'une finale européenne quatre ans plus tôt avec son Ajax. Près de 500 jours plus tard, les préceptesréclamés par Bosz n'ont jamais pointé le bout de leur nez sur la pelouse de Décines, ni sur les autres. Le technicien, qui clamait ses pensées sur le jeu en conférence de presse, est devenu un coach lambda lors de ses exercices face aux médias. Pas plus inspiré non plus dans son coaching, en témoignait en tout cas l'analyse de Lacazette vendredi soir :