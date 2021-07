PES, I love you

L'annonce de Konami ce mercredi après-midi a fait l'effet d'une bombe. Vingt ans après la sortie du tout premier Pro Evolution Soccer, le studio de jeux vidéo japonais a décidé de faire une croix sur une franchise phare du football sur les consoles de jeu au profit d'un nouvel opus, eFootball. Vingt années dont on retiendra surtout les premières, celles où PES était le jeu de simulation de football par excellence, et dont les fans se raccrochent aujourd'hui à leurs souvenirs d'antan.

Le charme de l'ancien

La nostalgie a cette tendance, parfois fâcheuse, mais très souvent appréciable, d'enjoliver les souvenirs qui ressortent lorsque l'on se remémore certains passages du passé. Une certaine déformation de la réalité qui traduit les bons moments vécus en les rendant parfois plus beaux qu'ils n'étaient, et une réflexion qui prend son sens pour tout adepte de jeux vidéo. Chacun reste marqué à sa manière par un jeu pour diverses raisons - que ce soit son premier jeu, son premier coup de cœur, le déroulement du scénario ou bien le gameplay proposé - et peu importe si son opus favori a pris un coup de vieux ou non, car la beauté d'un jeu ne réside pas dans son graphisme ou ses nouveautés superficielles, mais dans sa capacité à atteindre émotionnellement le joueur. Et plus de quinze ans après sa période la plus prospère, Pro Evolution Soccer reste encore le jeu de simulation de football qui aura marqué plusieurs générations, des jeunes fans de football en école primaire qui découvraient les consoles de jeu aux adultes qui ont vécu l'essor des jeux vidéo, notamment grâce à une approche du football virtuel qui aura touché en plein cœur les néophytes comme les expérimentés.Évidemment, pour tout individu n'ayant jamais joué àet qui décide tout d'un coup de s'intéresser aux premiers opus en 2021, difficile de comprendre pourquoi une telle nostalgie s'est emparée de nombreuses personnes lorsque la mort du jeu a été officiellement prononcée. Ce dernier ne possédait que peu de licences et a dû attendrepour avoir plusieurs championnats - auparavant, seules les meilleures équipes de chaque championnat étaient représentées, ainsi que les principales sélections nationales - les noms des joueurs, clubs et stades n'étaient pour la plupart pas les vrais sur les premières éditions, et le jeu semblait plutôt simple visuellement. Et c'est pourtant cette simplicité qui a fait le Lire la suite de l'article sur SoFoot.com