Perez s'impose devant Ocon, Verstappen abandonne Reuters • 06/12/2020 à 20:44 Temps de lecture: 1 min







Perez s'impose devant Ocon, Verstappen abandonne par Samuel Messberg (iDalgo) Ce dimanche soir se déroulait la course longue du Grand Prix de Bahraïn 2 sans Lewis Hamilton positif au Coronavirus. Un Grand Prix complètement fou qui a débuté avec l'accident mêlant Verstappen, Leclerc et Perez en début de course, voyant les deux premiers cités abandonner. Un scénario qui a vu aussi Russel et Bottas complètement sabordé tout d'abord par leur écurie suite à de mauvais changements de roues, notamment un de 27 secondes pour Bottas. Russell était ensuite parti chercher Perez en tête, mais le Britannique a subi une crevaison à 8 tours de la fin. Une aubaine pour le Mexicain qui s'est donc imposé devant un Esteban Ocon auteur de son premier podium en carrière. Lance Stroll complète le top 3. Pierre Gasly qui a perdu du rythme en fin de course a terminé à la onzième place.