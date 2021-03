So Foot • 10/03/2021 à 01:00

Pepe fait de la résistance

Auteur, à l'image de toute son équipe, d'une prestation héroïque face à la Juventus, Pepe a été le grand artisan de la qualification du FC Porto pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Gagnant son duel avec son copain Cristiano Ronaldo d'une main de maître, le Portugais a prouvé qu'il faisait encore parti des tous meilleurs défenseurs centraux de la planète à 38 ans. À croire que comme le vin, le bonhomme se bonifie avec le temps.

CR7 dans la poche

Penser à Pepe, c'est d'abord penser à d'innombrables clashs à l'époque madrilène, à l'occasion des. Comme ce coup de tête, placé sur un Cesc Fàbregas qui n'avait rien demandé de spécial. Ou comme, encore, cet enchaînement manchette-série de coups de pieds donné un beau jour à un Sergio Busquets pourtant par terre. Pepe, c'est également - pour ne citer que des exemples - un high-kick envoyé gratuitement à Aly Cissokho, une prise de bec intense avec Diego Simeone ou encore de jolis mots doux susurrés à l'oreille de Thomas Müller pendant la Coupe du monde 2014. C'est tout cela Pepe : un caractère chaud comme la braise, certaines attitudes à ne surtout pas montrer dans les écoles de football, et des expulsions à la pelle. Mais ne résumer le Portugais qu'à cela serait oublier le formidable défenseur qu'il est. Mardi soir, sur la pelouse du Juventus Stadium, il a une nouvelle fois rappelé à tous ses détracteurs qu'il était avant tout un joueur de foot. Un très bon joueur de foot.À 38 ans, Pepe a magistralement tenu la barre de la défense d'une équipe réduite à dix dès la 54minute de jeu, et qui a dû lutter jusqu'au bout des prolongations pour arracher sa qualification sur un super coup franc de Sérgio Oliveira. Loin de s'attribuer le mérite du succès, l'ancien défenseur du Be?ikta? a tenu à rendre hommage à ses partenaires : ", a-t-il affirmé au sortir de la rencontre qui a vu la Juve sortir pour la deuxième année consécutive en huitièmes." C'est louable de sa part, et c'est surtout vrai, puisque d'Agustín Marchesín à Moussa Marega, les Portuans ont fait preuve d'un héroïsme absolu. Mais quelques chiffres illustrent pourtant la prestation individuelle XXL du bonhomme : le quasi-quadragénaire a ainsi remporté la totalité Lire la suite de l'article sur SoFoot.com