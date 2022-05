Pep le maudit

Renversés par la folie madrilène, ce mercredi en demi-finale retour de Ligue des champions (3-1 a.p.), Pep Guardiola et Manchester City se sont vu refuser, contre toute attente, l'accès au Stade de France. Une nouvelle sérieuse déconvenue pour l'entraîneur des Citizens, qui n'a plus connu l'ivresse d'un titre en C1 depuis 2011. Et qui, une fois encore, porte une part de responsabilité dans cet échec.

On ne se lasse jamais de mettre en avant les récents et récurrents déboires du PSG, expert ès éliminations improbables en Ligue des champions. Dans un autre registre, Pep Guardiola s'est lui aussi bâti une étonnante réputation de loser sur la scène européenne. Vainqueur de la plus prestigieuse des compétitions continentales en 2009 et 2011 à la tête du grand Barça, le technicien catalan n'a, depuis, plus soulevé la coupe aux grandes oreilles. Ni sur le banc du Bayern Munich ni aux commandes de Manchester City, qui a pourtant aligné les millions pour lui offrir les joueurs de son choix et avec lequel il a collectionné les trophées nationaux. Sauf qu'en C1, rien à faire, ça ne veut pas. Le dernier affront en date s'est produit au Bernabéu, mercredi soir, au terme d'un match qui fera date . Victorieux de la première manche (4-3), lesont longtemps été en position de force. Ils ont même pris les devants à vingt minutes de la fin, grâce à Riyad Mahrez, avant d'être submergés par un Real Madrid survolté, qui a comblé son retard dans le temps additionnel et a fait la différence en prolongation .

6 - Pep Guardiola a été éliminé à 6 reprises en demi-finales de Ligue des Champions (2010 et 2012 avec Barcelone, 2014, 2015 et 2016 avec le Bayern, 2022 avec Manchester City), plus haut total pour un entraîneur en compagnie de José Mourinho. Séisme. #RMAMCI pic.twitter.com/pagjEDpJor

Un coaching en question

— OptaJean (@OptaJean) May 4, 2022Qui pouvait prévoir un tel scénario ? Personne, à l'évidence. Le Real a retrouvé son mojoet une grande part d'irrationnel a fait le reste. Considérer que Guardiola n'est en rien responsable de cette terrible désillusion serait toutefois bien malvenu. Certes, l'ancien milieu barcelonais n'a pas…