Pep Guardiola, la dizaine inférieure

Meilleur entraîneur européen au tournant des années 2000-2010, Pep Guardiola boucle ce samedi soir, après la finale de Ligue des champions perdue par Manchester City contre Chelsea (0-1), dix ans d'échecs dans la compétition. Et pour sa première à ce niveau, le champion d'Angleterre s'est liquéfié à Porto.

Des choix et un bisou

C'est un moment qui résonne beaucoup plus fort depuis ce samedi soir et la victoire du Chelsea de Thomas Tuchel sur le Manchester City de Pep Guardiola, en finale de C1 (1-0) : un soir d'octobre 2014 sur une table du Schumman's, établissement réputé du centre de Munich, les deux hommes avaient fait connaissance, autour d'une bectance et de Michael Reschke, alors que le double T sortait de son expérience à Mayence et que le Catalan venait de rafler son premier titre de champion d'Allemagne à la tête du Bayern. Un instant entre amoureux du jeu, et consacré à celui-ci, au cours duquel Tuchel avait tenu à disséquer - à l'aide de morceaux de sucre et des couverts qu'il avait sous la main - les méthodes d'un confrère qu'il avait déjà affronté à plusieurs reprises et comptait parmi ses principales influences.On ne sait pas si l'ancien chef d'orchestre du Barça s'est remémoré cette entrevue, au moment de retrouver l'Allemand à Porto sur la dernière marche de la Ligue des champions. Toujours est-il que six ans et demi plus tard, c'est Tuchel qui a donné la leçon à son aîné de trois ans. 2012-2013 avec le Barça, entre 2013-2014 et 2015-2016 aux commandes du Bayern, de 2016-2017 à 2020-2021 avec City : il s'agit du neuvième échec de rang dans la compétition pour l'ancien milieu défensif, qui avait pourtant débuté sa carrière d'entraîneur en la pliant deux fois sur un intervalle de trois ans (2009 et 2011) mais n'a toujours pas réussi à réitérer la chose loin de Barcelone. L'échec est également important pour le MCFC, treize années après le passage sous pavillon émirati et le changement de dimension du club et cinq ans après sa seule apparition dans le dernier carré de la coupe aux grandes oreilles.Cette fois, la route semblait presque tracée pour le champion d'Angleterre, qui touchait Lire la suite de l'article sur SoFoot.com