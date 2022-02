information fournie par So Foot • 19/02/2022 à 10:46

Pellegrini : "Pour le Scudetto, je serais prêt à refaire Compostelle"

Efficace et pas chère, c'est la marche que je préfère.Lorenzo Pellegrini s'est longuement confié ce samedi dans les colonnes de la. Un entretien où il évoque notamment son expérience sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle., se remémore-t-il.Le capitaineserait d'ailleurs prêt à reprendre son bâton de pèlerin en cas de Scudetto :Seul hic : la Louve n'a plus été sacrée depuis 2001 et n'a pas fait mieux que cinquième lors des trois dernières saisons.Le fameux Pellegrinage de Saint-Jacques attendra. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com