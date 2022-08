Pelé au Cosmos : le transfert du siècle

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 58e et dernier épisode, coup de projecteur sur ce qui restera peut-être comme le transfert du siècle : l'arrivée de Pelé au New York Cosmos en 1975.

Des fêtes grandioses à Mexico

Les parents le répètent souvent à leurs enfants : dans la vie, rien n'est impossible. Et ce n'est pas Steve Ross qui leur dira le contraire. Le bonhomme, né en 1927, a eu mille vies, plus improbables les unes que les autres. Jeune diplômé, il s'est d'abord engagé dans l'US Navy, après que son père a perdu tout leur argent pendant la Grande Dépression. Après quoi, il a décidé d'aller bosser avec son oncle dans un magasin de vêtements à Manhattan, puis avec son beau-père dans des pompes funèbres. Il a ensuite fondé une entreprise de locations de limousines qui, grâce aux bénéfices engendrés, a pu grossir et permettre à Steve Ross de devenir millionaire. Et c'est ainsi qu'en 1969, sa société a pu racheter la Warner Bros Inc. pour quelque 400 millions de dollars, Ross en devenant par la même occasion le président. L'dans toute sa splendeur. Le rapport avec le football ? On y arrive. Deux ans auparavant, en 1967, Warner Bros avait racheté Atlantic Records, une société d'éditions de disques fondée par deux frères, Ahmet et Nesuhi Ertegün. Quand Ross débarque à la tête de Warner, il fait donc la connaissance des talentueux frangins d'origine turque. Qui vont l'embarquer, là encore, dans une nouvelle vie.Au tout début de l'année 1970, Nesuhi Ertegün reçoit une offre d'emploi qui va l'obliger à quitter son poste chez Warner. Inenvisageable pour Steve Ross, qui sait à quel point Nesuhi est indispensable. Le patron n'y va pas par quatre chemins : il est prêt à offrir n'importe quoi pour le garder à ses côtés. L'offre ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Nesuhi Ertegün revient quelques jours plus tard vers Steve Ross avec un souhait. Il restera chez Warner si Steve Ross l'aide à fonder un club de foot. Mais pas un club de football américain, une véritable franchise de " soccer ", comme on l'appelle là-bas. Grand fan de sport devant l'éternel, mais totalement étranger au foot, Ross accepte, sans trop savoir dans quoi il se lance. Et le timing est parfait : quelques mois plus tard doit avoir lieu la Coupe du monde 1970, chez le voisin mexicain.Évidemment, les frères Ertegün vont sauter sur l'occasion pour placer leurs billes. Pendant Lire la suite de l'article sur SoFoot.com