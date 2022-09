Peillac Express : sur les routes du Morbihan

Déjà connue du Vrai Foot Day pour avoir remporté le Prix Panini en 2020, la Jeanne d'Arc Peillac (56) a remis ça ce samedi. Au menu, un Peillac Express qui a emmené 15 binômes sillonner les routes du Morbihan en stop avec pour but d'arriver à l'heure pour le coup d'envoi du match du club. Et comme à la JAP on ne fait jamais les choses à moitié, le club a organisé un triple concert qui a attiré plus de 600 personnes le soir même. Des bonnes sœurs, un groupe de rock breton et les nombreuses rencontres d'autostop : voilà le programme d'une journée qui s'est étirée d'une aurore à l'autre.

"À l'origine, on souhaitait affronter l'équipe irlandaise de Saint-Clears, village avec lequel Peillac est jumelé. Le club était chaud, mais pas leur Ligue." Baptiste, animateur local

Première mousse à 9h30 pour P'tit Claude et Paquito

Il est huit heures du matin, soleil levant, sur le parking du stade du Cormier à Peillac : pas de Stéphane Rotenberg en vue. Pour remplacer le célèbre animateur de l'émission d'aventure de M6, c'est Baptiste qui se coltine l'organisation de ce projet Peillac Express, qui se veut être un condensé de tout ce que le jeu a de mieux à offrir., peut-on lire dans le mail de présentation, sur le ton d'un programme TV.Et quand Baptiste annonce des embûches, soyez sûrs qu'il sait de quoi il parle. Depuis un an, il bûche sur cette journée prévue dans le cadre du Vrai Foot Day. Sauf que ce 24 septembre a d'abord été une succession d'imprévus, de refus et d'un plan B., rembobine l'organisateur principal. En parallèle, la JA avait engagé des frais pour organiser un concert dans la salle jouxtant le terrain du Cormier. Les groupes Plantec, The Bloyet Borthers et Bastringue Général doivent enflammer la soirée à partir de 20 heures alors pas question d'annuler. Le VFD est reporté au mois de mars ? Pas grave, cette journée sera la leur : fin juillet, le projet Peillac Express est lancé.Retour au