Pedro, sang 9 pour la Seleção

L'attaquant de pointe de Flamengo est la nouveauté attendue de la liste du sélectionneur du Brésil, Tite, pour disputer les derniers matchs de préparation avant la Coupe du monde, à commencer par celui de ce vendredi soir, au Havre, face au Ghana (20h30). À 25 ans, l'avant-centre au profil atypique est décrit par tout le pays comme un joueur qui n'est "ni un mec très rapide, ni un bon dribbleur". Qu'importe, il sera peut-être titulaire à la pointe de la Seleção cet hiver au Qatar.

Unanimité au Brésil

La scène se déroule dans un VTC, à São Paulo. La conversation, comme souvent, tourne autour du football, et bifurque rapidement sur la Coupe du monde., lâche le chauffeur. Pas de supportérisme ici, le chauffeur est supporter des Corinthians, club éliminé cette année de la Libertadores par le Flamengo de Pedro.(qu'il a amené au graal de la Libertadores en 2012, NDLR),Pourtant, le sélectionneur du Brésil a rendu les armes vendredi 9 septembre. Il a convoqué Pedro pour les derniers matchs de préparation à la Coupe du monde, se rendant finalement à l'évidence devant les performances du numéro 21 du Fla et laissant de côté... Gabriel Jesus.Car l'opinion de notre pilote, prononcée quelques jours avant la convocation, n'est pas infondée. Pedro, en 2022, a marqué 12 buts en 12 matchs de Copa Libertadores, au total 24 pions en 53 matchs, soit déjà plus qu'en 2020, sa saison la plus prolifique. Encore plus que par les chiffres, l'attaquant de 25 ans impressionne dans le jeu., décrit Léticia Marques, spécialiste de Flamengo pour. Au point de faire l'unanimité bien au-delà du Maracanã. Après un triplé de… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com