Pedro Gonçalves, le petit prince du Sporting

Auteur d'un doublé lors de la belle victoire face au Borussia Dortmund (3-1), Pedro Gonçalves a été l'un des grands artisans de la qualification en huitièmes de finale des champions du Portugal. Une confirmation après un cru 2020-2021 exceptionnel.

Une carrière en dents de scie

Lorsque le speaker du stade José-Alvalade annonce la sortie du numéro 28 du Sporting, le public lisboète ne tarde pas à applaudir et à entonner des chants à gorge déployées. Pas parce que le 28 était le numéro de Cristiano Ronaldo a son époque, non. Plutôt que son actuel détenteur, Pedro Gonçalves, a signé un match d'anthologie. Remplacé à la 88minute par Nazinho lors de la victoire face à Dortmund ce mercredi, le jeune international portugais a inscrit un doublé et est impliqué sur le troisième pion de son équipe. Très discret lors des trente premières minutes, à l'image de son équipe, l'ancien joueur de Famalicão a profité, sur un long dégagement de son gardien Adán, d'une énorme erreur de Nico Schulz pour tromper Gregor Kobel d'un délicieux extérieur du pied droit.Si la chance lui a donné un coup de pouce sur l'ouverture du score, c'est le talent qui a fait la différence sur sa deuxième réalisation de la soirée. Bien placé aux vingt mètres, l'ailier de 23 ans ne s'est pas posé de question pour envoyer une minasse imparable pour le portier allemand juste avant le repos. Le Portugais aurait pu terminer sa soirée cinq étoiles en claquant un triplé, mais Kobel a sorti l'arrêt qu'il fallait sur son penalty, mais Pedro Porro avait bien suivi pour terminer le travail d'un coup de casque. Malgré cet échec à 11 mètres, le petit prodige marque de son empreinte cette phase de groupes de Ligue des champions, avec quatre pions et une passe décisive en trois matchs. Grand artisan de la deuxième qualification pour les huitièmes de finale de l'histoire du club portugais (la première remonte à la saison 2008-2009 !), Pedro Gonçalves confirme son excellent début de saison, lui qui a déjà scoré quatre fois en sept matchs de Liga Nos.Pourtant, si tout semble rose cette saison, le reste de la carrière de Pedro Gonçalves a été semé d'embûches. Trimbalé dans les valises de Jorge Mendes à Valence et à Wolverhampton en se contentant de miettes, l'international portugais Lire la suite de l'article sur SoFoot.com