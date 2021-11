Pedro Chirivella : "Quand j'ai parlé de Nantes à Klopp, il m'a dit de foncer"

Recrue du FC Nantes à l'été 2020, Pedro Chirivella, élu meilleur joueur du mois d'octobre par les supporters des Canaris, est l'un des acteurs principaux du bon début de saison de son club. Avant de se déplacer samedi sur la pelouse du Paris Saint-Germain (17h), le milieu de terrain espagnol de 24 ans évoque son parcours. Où il est question de paëlla, de padel avec Jürgen Klopp et d'une promesse : l'avenir appartient à Ludovic Blas.

Paris S-GNantes Le 20/11/2021 à 17h Diffusion sur

C'était en Ligue Europa, Brendan Rodgers faisait des changements réguliers pour donner du temps de jeu à un maximum de joueurs. Au bout de vingt minutes, Kolo Touré se blesse, et je le remplace. J'avais déjà obtenu quelques convocations dans le groupe professionnel, mais le coach m'a fait jouer cette fois-ci, et je lui en serai éternellement reconnaissant. Rodgers avait confiance en moi, il parle un espagnol parfait, et j'aime sa manière de concevoir le football. Pour ce qui est de la France, je n'y étais jamais allé avant ce match. Bordeaux m'avait fait bonne impression, c'était une équipe solide. Je me souviens Lire la suite de l'article sur SoFoot.com