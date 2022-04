Pedri et le FC Barcelone couchent le Séville FC

Au Camp Nou, un bonbon de Pedri a permis au FC Barcelone de disposer d'un concurrent direct, le Séville FC (1-0), et ainsi prendre possession de la deuxième place de Liga.

FC Barcelone 1-0 Séville FC

Dembélé leur a tout fait

Après son exercice 2021-2022 de morfal, on ne l'avait pas vu de septembre à janvier et il a attaqué 2022 pour rattraper ce qu'il avait raté. Pedro González López dit Pedri est un joyau qui a retrouvé son rôle prépondérant au coeur du Barça, et a certainement permis au FCB d'enregistrer un succès contre Séville (1-0) capital à l'échelle de cette saison de Liga. Une action de classe du Canarien de dix-neuf ans, à l'entrée des vingt dernières minutes, a permis de faire péter la banque alors que les siens ramaient face au troisième du championnat : une frappe pure et croisée aux vingt mètres après avoir couché Ivan Rakitić et Diego Carlos pour faire lever le Camp Nou et se placer à la deuxième place du classement.Les 70 premières minutes de ce choc du dimanche soir avaient été une suite de frustrations pour le. Sergio Busquets a été mis KO par Gerard Piqué dès la première minute, Ferran Torres a allumé la première mèche (8) et Ousmane Dembélé a débuté sa promenade en déposant le cuir sur la tête de Frenkie de Jong, malhabile (12). Face à desbien timides à l'image d'Anthony Martial, le matraquagea continué au fil des minutes. Pêle-mêle : une demi-volée au-dessus signée Jordia Alba (22), un pas de danse de Dembouz annihilé par Diego Carlos (25), une frappe molle de Pedri (27), une chute de Pierre-Emerick Aubameyang dans les six mètres (41), un bonbon de ce même Pedri mal exploité par Torres (44)... Et une belle parade au sol de Yassine Bounou devant Aubame (45+1).

