Peckham Town FC, le club de Londres qui a la plus petite tribune du monde

Pendant que Chelsea cherche un nouveau propriétaire, qu'Arsenal remonte peu à peu la pente ou encore que Pat' Vieira redonne vie à Crystal Palace, une autre entité londonienne commence à se faire remarquer : le Peckham Town FC. Actuel leader de sa poule de septième division, le club de la banlieue sud de Londres revendique d'avoir "la plus petite tribune du monde" et des valeurs à montrer en exemple. Reportage.

"Les gens essayent de battre le record du nombre de personnes qui peuvent entrer à l'intérieur. Le week-end dernier, un gars est même venu depuis Newcastle pour faire une photo ! J'adore, ça met Peckham sur la carte." Bryan Hall, président de Peckham Town

En 2007, le cinquième opus de Ratchet et Clank, intitulé "La taille, ça compte" sortait sur PS2 pour le plus grand bonheur des fans du héros à tête de chat et de son robot doté de conscience. Saluée par la critique, la saga donnera même lieu à un long-métrage, en 2016, qui fera malheureusement un beau four. "La taille, ça compte", c'est peut-être aussi ce que se dit un peu plus chaque jour Bryan Hall. Le fondateur et actuel président du Peckham Town FC, un club de la banlieue sud de Londres comme un autre en apparence, dévoile un sourire charmeur à chaque fois qu'il entend parler de "la plus petite tribune du monde".(Rires.)"Mais à quoi ça sert, putain ?"Une question à laquelle Bryan laisse les faits répondre à sa place. Depuis que sa création de deux mètres sur deux mètres où l'on peuta vu le jour, elle fait un tabac., raconte le boss local.Desaux sponsors sans oublier les curieux du coin qui vont jusqu'à proposer 100 livres par match pour siéger dans ce monstre en tôle situé près de l'un des poteaux de corner, tout le monde veut désormais être vu à Peckham. Impensable Lire la suite de l'article sur SoFoot.com