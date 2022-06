Pays de Galles : le réveil des Dragons

En se défaisant de l'Ukraine ce dimanche (1-0), le pays de Galles s'est offert le droit de participer à la Coupe du monde, une première depuis 1958. La génération dorée qui porte les Dragons depuis une bonne décennie a enfin réussi ce qu'on attendait d'eux : qualifier les Gallois pour le Mondial.

Hennessey grand cru

Le 9 octobre 2017, Cardiff s'éteint. Alors que le pays de Galles reçoit l'Irlande à l'occasion de la dernière journée des éliminatoires pour le Mondial 2018, les locaux ont toutes les cartes en main pour finir deuxièmes du groupe D, derrière la Serbie, et filer en barrages. Mais, privés de Gareth Bale blessé au mollet, les Dragons finissent crucifiés par James McClean , profitant d'une bévue du capitaine Jonathan Williams. Cruel tant ils avaient dominé la partie. Récent demi-finaliste de l'Euro en France, le pays de Galles loupait donc, pour la 15fois consécutive, la qualification pour la Coupe du monde. Ce jour-là, Wayne Hennessey, Ben Davies, Joe Allen et Aaron Ramsey sont titulaires. Ce sont les seuls participants de cette désillusion qui, près de cinq ans plus tard, offrent aujourd'hui aux Gallois leur premier Mondial depuis 1958.Avec Chris Gunter, titulaire en 2017 et remplaçant ce dimanche, Gallois le plus capé de l'histoire (108 sélections), et Gareth Bale, c'était sûrement la dernière chance pour cette génération dorée de représenter les couleurs de leur pays dans une Coupe du monde. À l'exception, peut-être, de Ben Davies, seulement âgé de 29 ans. En tout cas, c'était bien la dernière pour Hennessey, 35 ans, à qui les Gallois devraient construire une statue devant le Cardiff City Stadium. Le portier de Burnley, qui n'a pas pu éviter la relégation en Championship de son équipe cette saison, n'était pas vraiment le maillon fort de la sélection. En même temps, l'ancien de Crystal Palace n'a joué que deux matchs de Premier League cette année, pour deux défaites, et une rencontre de Coupe de la Ligue, gagnée aux tirs au but en août 2021.Pour ce qui était seulement son cinquième match en 2022, Hennessey a sorti la performance de sa vie, réalisant neuf arrêts, dont une parade extraordinaire dans les dernières minutes sur une tête de Dovbyk. L'attaquant du SK Dnipro-1 n'est pas le seul à s'être cassé les dents sur le dernier rempart de Cardiff. C'est toute l'Ukraine qui s'est heurtée à la prestation fantastique du gardien, qui avait perdu sa… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com