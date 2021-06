Pays-Bas : un Van Dijk vous manque...

Sortis piteusement par la République Tchèque en huitièmes de finale (2-0) à Budapest, les Pays-Bas ont été plombés par une erreur de gamin de Matthijs de Ligt, exclu pour une faute de main grotesque. Mais au-delà de ce fait de jeu, les Néerlandais ont été abandonnés par leurs cadres et prouvent que sans Virgil Van Dijk, il y a encore beaucoup de travail.

Stekelenburg, un rempart à la ramasse

Derrière sa télévision, Virgil van Dijk a dû passer par tous les états durant cet Euro. Il y a d'abord la satisfaction de sortir de ce groupe C abordable avec neuf points en trois matchs. Ensuite, une partie de tableau allégée, avec une route dégagée jusqu'aux demies. Pourtant, le capitaine des, touché au genou et forfait pour cet Euro, doit avoir la gueule de bois après la performance de son équipe, logiquement éliminée par la République Tchèque en huitièmes de finale (2-0). Si le 3-5-2 de Frank De Boer avait donné satisfaction lors des trois premières rencontres, toute l'équipe s'est sabordée ce dimanche face à de valeureux Tchèques, qui ont joué leur partition à merveille.Mais qui est responsable de cet échec retentissant ? On pense forcément à Matthijs de Ligt, exclu en début de seconde période pour une faute de main ridicule et surtout évitable. Le défenseur de la Juve, qui a d'ailleurs provoqué quelques pénos pour des mimines depuis son arrivée à Turin, aurait-il reçu ce carton rouge si Donyell Malen avait ouvert le score une minute plus tôt ? Désigné patron de l'arrière-garde en l'absence de Van Dijk, le joueur de 21 ans a eu un comportement de garçon pas assez mature sur cette action, et a précipité la chute de son équipe.Si les Pays-Bas n'ont pas été aidés par leur blondinet, Maarten Stekelenburg n'est clairement plus au niveau et fait presque regretter l'absence de Jasper Cillessen, annoncé forfait pour cause de Covid-19. Pour sa cinquième compétition internationale (Mondial 2010 et 2014/Euro 2008, 2012 et 2020), le gardien de 38 ans est le fautif numéro 1 sur l'ouverture du score de Tomáš Holeš. Il concède un corner stupide et, quelques instants plus tard, il se troue sur sa sortie, laissant le champ libre au milieu tchèque pour planter.La faillite des Pays-Bas est aussi représentée par l'échec du milieu Lire la suite de l'article sur SoFoot.com