Pays-Bas : Nana Land

Inexistante sur la carte du football mondial il y a à peine plus d'une décennie, l'équipe nationale néerlandaise féminine ne s'arrête plus de casser des tronches depuis quelques années, en attestent sa victoire à l'Euro 2017 et sa finale de Coupe du monde deux ans plus tard. Avant de décrocher l'or olympique cet été ? Récit d'une longue montée en puissance et d'un succès quasi programmé qui s'est dessiné dans l'anonymat des années 1980.

Bert au grand cœur

Au royaume des Orange, son melon n'a jamais cessé de détonner. En 1991, au moment de prendre en main l'équipe A de l'Ajax, il se raconte que Louis van Gaal avait décoché cette punchline :Trente ans plus tard, même celui qui a emmené les Pays-Bas en demi-finales du Mondial 2014 a dû dégonfler son boulard au moment de remettre le trophée FIFA de meilleur entraîneur de foot féminin de l'année 2020 à sa compatriote, Sarina Wiegman.s'est félicité le technicien batave, en serrant la pince de son homologue, au début du mois de juillet dernier. Wiegman a, quant à elle, brièvement savouré la récompense décernée avant de recentrer les débats :Comprendre : une médaille d'or aux JO de Tokyo. Pour la sélectionneuse, sur le point de rejoindre le banc d'autres Lionnes, celles d'Angleterre, en septembre prochain, cette breloque constituerait un départ en apothéose. Pour son pays, dont elle est aux commandes depuis cinq ans, le titre olympique viendrait couronner un travail long de plusieurs décennies et qui se matérialise désormais par un mélange de succès sportifs et de popularité record.Les glorieuses perspectives actuelles des(les Lionnes orange en VF) offrent un contraste saisissant avec le vide intersidéral dans lequel gravite le foot féminin néerlandais à la fin des années 1970. Dix ans et des poussières après leur premier match officiel (perdu 4-0 contre la France en avril 1971), l'équipe nationale n'a pas de sélectionneur attitré. C'est donc un certain Bert van Lingen qui se voit confier la tâche ingrate d'en prendre les rênes, en parallèle de son poste d'adjoint de Rinus Michels chez