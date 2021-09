Pays-Bas : des Oranje très, très pressés

Seconds à un point derrière la Turquie dans le Groupe G qualificatif pour le Mondial au Qatar, les Pays-Bas entament ce soir en Norvège une délicate passe de trois qui les verra affronter ensuite les Monténégrins et les Turcs. Avec seulement deux jours de préparation pour Louis van Gaal, leur nouveau coach.

", a-t-il martelé. Le temps presse ! Van Gaal a donc misé sur la forme physique du moment en sélectionnant 25 joueurs aptes, obligatoirement vaccinés contre le Covid 19 et qui ont eu du temps de jeu depuis la reprise. Exit, donc, Donny van de Beek, jamais aligné avec Manchester United. Le successeur de Frank de Boer a aussi usé de psychologie pour instiller un mental de vainqueur à ses gars. Il leur a ainsi montré une vidéo du relais 4x400m des JO de Tokyo où leurs compatriotes ont décroché une médaille d'argent inespérée, insistant sur le super chrono de Terrence Agard : "". Le temps qui presse, toujours ! Vint ensuite la séquence émotion dans cette vidéo qui montrait aussi des images de la guérison de Memphis Depay et de Virgil van Dijk, tous deux capitaines de la sélection. Louis-le-Terrible a même versé sa petite larme, histoire de bien remuer la fibre psychologique d'un groupe encore marqué par son échec en 8du dernier Euro... Et puis, cesqui ne se sont jamais vraiment remis du départ soudain à l'été dernier de Ronald Koeman qu'ils appréciaient n'ont pas spécialement sauté au plafond lorsque la fédé hollandaise a nommé la Tulipe de Fer à la place de Frank de Boer, démissionnaire après l'Euro. Alors van Gaal fédère du mieux qu'il peut, instaurant son habituel autoritarisme mais qu'il a tempéré avec l'âge (70 ans). Il est ainsi à l'écoute des suggestions de ses joueurs à l'entraînement et se félicite de l'ambiance studieuse lors de discussions entre groupes de joueurs où personne ne dégaine son smartphone parasitaire. Le retour de Virgil van Dijk en défense dynamise bien sûr aussi les énergies, lui qui a tant manqué à la sélection pendant un an. Le taulier de Liverpool complète le noyau dur habituel composé des Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Daley Blind, Georginio Wijnaldum et Memphis Depay (légèrement touché). Fidèle à son jeunisme, Van Gaal a appelé deux bizuths défenseurs, Tyrell