information fournie par So Foot • 26/03/2022 à 23:30

Pays-Bas-Danemark : Eriksen, le retour de Christian d'or

Christian Eriksen était attendu. Il n'a pas déçu. Le meneur de jeu danois a joué 51 minutes à Amsterdam ce samedi, neuf mois après un malaise cardiaque qui avait glacé le Parken de Copenhague. Et comme il était d'humeur festive, il a même planté un but au débutant oranje Mark Flekken. Une soirée conjuguée au presque parfait, en attendant ses retrouvailles avec le public danois mardi.

La dernière fois que Christian Eriksen avait mis le pied sur la pelouse de la Johan Cruyff Arena, il l'avait quittée euphorique, en ayant bien pris soin d'enlacer Lucas Moura, héros de la qualification pour la finale de la Ligue des champions . Ce samedi soir, c'est avec ce même sourire qu'il a salué les 55 000 personnes venues garnir l'antre de l'Ajax. À une différence près : cette fois, tous les regards étaient braqués sur lui à l'occasion de ses retrouvailles avec la sélection. Le 12 juin dernier, le numéro 10 danois avait frôlé le pire, foudroyé par un malaise cardiaque., avait-il expliqué plus tard. Heureusement, son cœur bat toujours. Pour l'amour de la vie, et du ballon rond.

Entrée en jeu de Christian Eriksen qui fête son retour en sélection avec un BUT ! Pays-Bas - DanemarkLe match en direct : https://t.co/SFY8b6XzdH #lequipeFOOT pic.twitter.com/5pC97xoMgO

Erik'zen

— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 26, 2022La rencontre n'avait même pas commencé que tout le monde y pensait. L'écran géant du stade était là pour le rappeler : absent des échéances internationales de septembre, octobre et novembre, Christian Eriksen a réintégré lesen ce mois de mars et, compte tenu de ce qu'il a traversé, impossible de ne pas le saluer. Le jeune trentenaire a honoré sa 110cape, neuf mois après la 109, restée dans les mémoires pour de mauvaises raisons. Depuis, le jeune trentenaire vit avec un défibrillateur automatique dans la poitrine. Comme Daley Blind, qui était face à lui ce samedi, et avec qui Eriksen a beaucoup échangé.Une fois remis sur pied, le droitier passé par Tottenham s'est entraîné en Suisse puis à Amsterdam, où l'Ajax lui a tendu la main, avant de s'engager… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com