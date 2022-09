Payet-Gerson : duo et des bas

Sortis à l'heure de jeu, Dimitri Payet et Gerson ont malheureusement montré ce mardi soir pourquoi Igor Tudor ne les considère pas comme des cadres cette saison. Entre déchet technique, pressing intermittent et manque de verticalité, les deux soutiens d'Alexis Sánchez - lui aussi sorti à l'heure de jeu - n'ont pas été à la hauteur de l'événement.

Physiquement limités, tactiquement hors sujet

Le 28 août dernier, les supporters marseillais en avaient pris plein les mirettes en voyant leur OM torturer l'OGC Nice . Plus qu'une victoire, il s'agissait surtout de la première sortie commune entre Dimitri Payet et Alexis Sánchez, et en l'espace de 90 minutes, on avait alors compris que les Phocéens tenaient là un duo de très haut niveau. Logiquement, pour son second match européen ce mardi soir, Igor Tudor a tenté de reconstituer la paire, en ajoutant Gerson à la recette. Un choix tactique fort, puisque le tacticien croate avait, depuis quelques semaines, pris l'habitude de placer Mattéo Guendouzi derrière l'attaquant. Cette fois, le chevelu était laissé sur le banc et le moins que l'on puisse dire, c'est que le dégarni s'est bien planté.Cette année, la force des Olympiens réside notamment dans leur capacité à gagner des duels, des seconds ballons et filer très rapidement vers le but adverse. Ce qui explique en grande partie pourquoi Payet et Gerson sont moins utilisés, eux qui sont bien plus à même de performer dans un football de possession et de rayonner sur des attaques placées. Ce mardi, Francfort a pris à la gorge des Marseillais moins tranchants dans l'intensité et qui ont même paru complètement éreintés physiquement au bout de 45 minutes. Habituel détonateur des actions l'année passée, Payet est une nouvelle fois apparu hors de forme, sans idées et à contre-courant du jeu. De quoi crédibiliser le choix de Tudor de le laisser sur le côté dernièrement, comme contre Lille le week-end dernier , où le meneur de jeu s'est échauffé toute une mi-temps sans jamais entrer en jeu. Gerson, lui, connaît une vraie période de doute et semble retomber dans les travers qu'il avait connus lors de ses premiers mois à Marseille. Sur certaines phases, le Brésilien a la mauvaise tendance de se mettre dos au jeu et de conserver trop longtemps le cuir, ce qui a le don, au passage, de souvent agacer le Vélodrome. Et surtout, ce qui ne colle pas du tout à la volonté de verticalité et de "football moderne" exposée par Pablo Longoria lors de ses dernières sorties médiatiques. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com