Payet et l'OM renversent Montpellier

Menés de deux buts à la pause malgré une première mi-temps intéressante, les Marseillais sont parvenus à renverser la rencontre dans la dernière demi-heure pour repartir de la Mosson avec une belle victoire. Des débuts idéaux pour cette première saison complète de l'ère Sampaoli, dont les joueurs ont montré de belles choses dans le jeu. Vivement la suite.

Montpellier 2-3 Marseille

5 minutes pour tout changer

Six petits nouveaux dès le coup d'envoi et forcément autant d'interrogations que d'attentes : la première véritable saison de Jorge Sampaoli à Marseille se lançait ce dimanche soir à la Mosson en clôture de la première journée de Ligue 1. Dans une rencontre disputée à toute berzingue, les Phocéens ont montré de très belles promesses dans le jeu pour renverser un scénario bien mal embarqué en première période. En grande forme depuis un mois, Dimitri Payet s'est montré étincelant, tandis que les recrues ont répondu présent, à commencer par Guendouzi et De la Fuente. La saison est bien lancée sur la Canebière.Des olympiens qui démarrent fort mais restent dans le thème du week-end avec un but refusé pour hors-jeu à Dimitri Payet d'entrée (3). Dans un test grandeur nature pour le système hybride sans latéraux de Jorge Sampaoli, Marseille se montre séduisant dans le jeu malgré le peu de vécu commun des Phocéens. La frappe de Guendouzi frôle le montant, Saliba ne cadre pas seul au deuxième poteau et Cengiz Under bute sur Bertaud, décisif. Trop tard. Jusqu'alors peu dangereux malgré quelques belles actions, les Montpelliérains vont faire basculer la rencontre en cinq minutes, et avec la manière s'il vous plaît. Sur un centre de Delort pour Laborde dévié dans son propre but par Luan Peres, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com