Paulu-Santu Parigi : "Les victimes de Furiani ont leur dignité et sont honorées comme il se doit"

29 ans après la tragédie de Furiani, le Sénat a approuvé ce jeudi le gel des rencontres de football professionnel en France le 5 mai (à l'exception des Coupes d'Europe). Entretien avec Paulu-Santu Parigi (Paul-Toussaint Parigi en VF), sénateur de la Haute-Corse, porteur de cette proposition de loi.

"Interdire les rencontres n'est pas le terme. C'est plutôt ne pas faire la fête au moment où s'est passé le plus grand drame du sport français."

D'abord, c'est beaucoup d'émotion. La séance s'est très bien passée. Il y avait déjà une tendance qui s'était dessinée ces derniers jours donc on savait bien que tous les groupes répondraient de manière positive, ou alors nous ont fait savoir qu'ils ne voteraient pas contre. Après, on ne peut pas empêcher la démocratie de parler, donc il y a eu une voix contre. Il y a eu un travail avec tous les groupes. Il n'y a pas de récupération politique d'un moment ou d'une douleur comme celle-là. Aujourd'hui, on n'est plus dans la communication, mais dans la commémoration. Ce n'est pas fini puisqu'il faudra réfléchir à comment commémorer cette journée.Depuis l'an dernier. La loi a été proposée à l'Assemblée Nationale par Michel Castellani, député du groupe Libertés et Territoires.Je crois qu'il y'a eu une fois, en 30 ans, le report des matchs le 5 mai. Mais pour le reste, en général, pas grand-chose n'a été fait.Interdire les rencontres n'est pas le terme. C'est plutôt ne pas faire la fête au moment où s'est passé le plus grand drame du sport français, et du foot en particulier. Voilà pourquoi on gèle les matchs.C'est toujours la même problématique. Ce qui est indécent de leur part, c'est de ne pas trouver de solution. C'est bien de nous dire, mais... Ça fait trente ans que ça dure, c'est eux qui auraient